Деревяную модель кубического дециметра покрасили,а потом распилили на кубически?? сантиметры сколько кубиков окрашено с 3 сторон с 2 сторон с 1 сторны сколько кубиков неокрашено
Математика
Деревяную модель кубического дециметра покрасили,а потом распилили на кубически?? сантиметры сколько кубиков окрашено с 3 сторон с 2 сторон с 1 сторны сколько кубиков неокрашено
Ответ(ы):
Гость:
С трех сторон только угловые, их 8 С двух сторон те, что на ребрах, минус угловые. На каждом ребре получается по 8, и умножить на 12 ребер = 96 С одной стороны - на гранях, минус угловые и на ребрах. На каждой грани получается окрашены 8*8=64 кубика, умножаем на 6 граней= 384 Всего кубиков 10*10*10=1000 1000-8-96-384=512 - неокрашены
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