Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю в) 1/4 и 1/12, ж)1/100 и 1/20

Математика

Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю в) 1/4 и 1/12, ж)1/100 и 1/20

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