Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю в) 1/4 и 1/12, ж)1/100 и 1/20

Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю в) 1/4 и 1/12, ж)1/100 и 1/20
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В) 34 и 112 Ж) 1100 и 5100
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