Фан. разбор слова мороженое помогите пожалуйста зарание спасибо♡

Русский язык
Фан. разбор слова мороженое помогите пожалуйста зарание спасибо♡
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мороженое-{ ма-ро-жы-най( на верху над й поставь запитую)-е} м- согл, непар звонк, парн твёрд о- гласн, безуд р-согл, непар звон, парн твёрд о- гласн, удар ж- согл, парн звонк, непар твёрд е- гласн, безуд н- согл,непар звонк, парн твёрд о- гласн, безуд е-{й} cогл, непар звонк, парн мягк.  э- гласн безуд В слове 9 букв 10 звуков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина первого прямоугольника-40 см.,а ширина-15 см.Ширина второго прямоугольника на 5 см. больше,чем ширина первого,а их площади равны.Найди длину ...
Ответить
Математика
Суммой каких разрядных слагаемых можно представить число 29?
Ответить
Литература
Какая главная мысль рассказа моя родина?
Ответить
Английский язык
Срочно пожалуйста номер1
Ответить
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю в) 1/4 и 1/12, ж)1/100 и 1/20
Ответить