Фан. разбор слова мороженое помогите пожалуйста зарание спасибо♡
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Фан. разбор слова мороженое помогите пожалуйста зарание спасибо♡
Ответ(ы):
Гость:
Мороженое-{ ма-ро-жы-най( на верху над й поставь запитую)-е} м- согл, непар звонк, парн твёрд о- гласн, безуд р-согл, непар звон, парн твёрд о- гласн, удар ж- согл, парн звонк, непар твёрд е- гласн, безуд н- согл,непар звонк, парн твёрд о- гласн, безуд е-{й} cогл, непар звонк, парн мягк. э- гласн безуд В слове 9 букв 10 звуков
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