Длина первого прямоугольника-40 см.,а ширина-15 см.Ширина второго прямоугольника на 5 см. больше,чем ширина первого,а их площади равны.Найди длину второго прямоугольника.

Математика
Длина первого прямоугольника-40 см.,а ширина-15 см.Ширина второго прямоугольника на 5 см. больше,чем ширина первого,а их площади равны.Найди длину второго прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)40*15=600(площадь 1-ого прям.) 2)600:5=120(длинна второго)
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