Помогите пожалуйста!!!Даю 20 баллов!Заранее спасибо большое!№760 Замените вычитание сложением и вычислите значение выражения: а) (-1)-8 б) (-3)-14 в) (-5)-2 г) (-12)-10 №761 Найдите разность: д) -30-(-30) е) -17-(-2) ж)...

Математика

Помогите пожалуйста!!!Даю 20 баллов!Заранее спасибо большое!№760 Замените вычитание сложением и вычислите значение выражения: а) (-1)-8 б) (-3)-14 в) (-5)-2 г) (-12)-10 №761 Найдите разность: д) -30-(-30) е) -17-(-2) ж) 3-(-3) з) -31-(-62) №762 Вычислите: д)-1-100 е)-5-0 ж)-11-11 з)-25-75 №763 Выполните вычитание: д)0-11 е)10-12 ж)0-3 з)4-7

Автор: Гость