ДАЮ 100 БАЛЛОВ В фото все понятно, кто ответит ясно и правильно отмечу как лучший!

Гость: Гость:

Берег , заросший кустарником путешественник, переплывающий реку человек , так редко встречающийся здесь охотник , не стремящийся....дичи ружье , оставленное в лодке раскрывшийся перед ним мир бобры , строящиеся свой домик ....веток солнце , ярко занимающееся над рекой лица , шелушащиеся от загара костёр , сложенный из веток