ДАЮ 100 БАЛЛОВ В фото все понятно, кто ответит ясно и правильно отмечу как лучший!
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ДАЮ 100 БАЛЛОВ В фото все понятно, кто ответит ясно и правильно отмечу как лучший!
Ответ(ы):
Гость:
Берег , заросший кустарником путешественник, переплывающий реку человек , так редко встречающийся здесь охотник , не стремящийся....дичи ружье , оставленное в лодке раскрывшийся перед ним мир бобры , строящиеся свой домик ....веток солнце , ярко занимающееся над рекой лица , шелушащиеся от загара костёр , сложенный из веток
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