Сочинения письмо старшему брату

Гость: Гость:

ПИСЬМО СТАРШЕМУ БРАТУ Мы письмо тебе писали В адрес почты полевой, Мы письмо тебе писали, Вдруг пришел товарищ твой. На петлицах по две шпалы, Две медали у него, Он сказал мне: — Здравствуй, малый, Я от брата твоего... — Жив ли он? — Спросила мама.— Жив ли он? Скажите прямо! Я мигал ему глазами, Делал знаки как умел. Говорить не надо маме! Мама белая как мел! Он сказал; — Даю вам слово, Что Андрей почти здоров, Он уж ходит по палате С разрешенья докторов. Он с товарищами вместе Подорвал немецкий дзот, Он ушел от верной смерти, Значит, долго проживет. Ты, Андрюша, сильно ранен, Но опять стремишься в бой, Ты воюешь с докторами... Так сказал товарищ твой. Дорогой мой брат Андрей! Поправляйся поскорей! Выздоравливай, Андрюша, И опять фашистов бей. Дорогой мой брат Андрюша, От ребят тебе привет! Написал бы я побольше, Только места больше нет.