Дві бригади зібрали 7 однакових корзин моркви. перша бригада зібрала 36 кг, а друга 48 кг моркви. скільки корзин моркви зібрала кожна бригада?
Математика
Дві бригади зібрали 7 однакових корзин моркви. перша бригада зібрала 36 кг, а друга 48 кг моркви. скільки корзин моркви зібрала кожна бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36+48=84(кг) - соберут вместе 2)84:7=12(кг) - 1корзина 3)36:12=3(корзины) - соберет первая бригада 4)48:12=4(корзины)- соберет вторая бригада Ответ: Первая бригада соберет 3 корзины моркови, а вторая бригада соберет 4 корзины моркови.
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