Составить 5 вопросительных предложений с вопросительным словом и глаголом was или were. И 5 вопросительных предложений сбез вопросительного слова и глаголом was или were
Английский язык
Составить 5 вопросительных предложений с вопросительным словом и глаголом was или were. И 5 вопросительных предложений сбез вопросительного слова и глаголом was или were
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Were were you last week? Why wasnt she dancing? When was he singing? What were you doing on your summer holidays? Were you at Mary`s birthday party? Was she in the park yesterday? Was it here yesterday? Were you paying attention? Was she in at the disco last week?
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