Составить 5 вопросительных предложений с вопросительным словом и глаголом was или were. И 5 вопросительных предложений сбез вопросительного слова и глаголом was или were

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Составить 5 вопросительных предложений с вопросительным словом и глаголом was или were. И 5 вопросительных предложений сбез вопросительного слова и глаголом was или were

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