Помогите пожалуйста срочно нужно 7 класс

Геометрия
Помогите пожалуйста срочно нужно 7 класс
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Гость:
Ну и чё? Напиши вопрос скажим ответ!!!
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