Винни пух сочинил 36 шумелок,39 пыхтелок,а сопелок на 58 меньше,чем шумелок и пыхтело?? вместе.Сколько всего песенок сочинил Винни пух

Математика
Винни пух сочинил 36 шумелок,39 пыхтелок,а сопелок на 58 меньше,чем шумелок и пыхтело?? вместе.Сколько всего песенок сочинил Винни пух
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36 +39=75 ; 2) 78 - 58= 20 ; 3) 75+20= 95(п) 
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