Винни пух сочинил 36 шумелок,39 пыхтелок,а сопелок на 58 меньше,чем шумелок и пыхтело?? вместе.Сколько всего песенок сочинил Винни пух

Математика

Винни пух сочинил 36 шумелок,39 пыхтелок,а сопелок на 58 меньше,чем шумелок и пыхтело?? вместе.Сколько всего песенок сочинил Винни пух

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