Помогите пожалуйста!!это срочно!!!заранее спасибо!!!!!:)
Литература
Помогите пожалуйста!!это срочно!!!заранее спасибо!!!!!:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1-зелень мрачную хранят Во 2- в багрец и в золото одетые леса В 3- И лучезарны вечера...
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