Основные лексические понятия

Русский язык
Основные лексические понятия
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Экзотизмы, варваризмы, вульгаризмы, жаргонизмы, интернационализмы, историзмы, архаизмы, неологизмы, просторечие, диалектизмы, арготизмы, обсценная лексика, термины...
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