Каковы причины феодальной раздробленности на руси и было ли это явление прогреси??ным

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Это явление не было прогрессивным или регрессивным. Оно было просто нормальным для определённой стадии развития. Основная причина - укрепление феодальной собственности на землю, обязательно сопряжённой с политической властью на ней. Т.е. по мере того как росли феодальные отношения, неизбежно возникала раздробленность. В этом смысле, она свидетельство прогресса. Другое дело, что её последствия могли быть и отрицательными.