Помогите написать мини-сочинение на тему "Что обозначает пословица "Прошлое о себ?? напомнит"". Эта пословица Брянского края. Помогите, пожалуйста! Даю 12 баллов.
Литература
Помогите написать мини-сочинение на тему "Что обозначает пословица "Прошлое о себ?? напомнит"". Эта пословица Брянского края. Помогите, пожалуйста! Даю 12 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я набрасаю тебе чернавичок ну вот соврал например а потом отвечать за это будешь или сделал доброе дело и тебе потом добром вернётся
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