Помогите написать мини-сочинение на тему "Что обозначает пословица "Прошлое о себ?? напомнит"". Эта пословица Брянского края. Помогите, пожалуйста! Даю 12 баллов.

Литература
Помогите написать мини-сочинение на тему "Что обозначает пословица "Прошлое о себ?? напомнит"". Эта пословица Брянского края. Помогите, пожалуйста! Даю 12 баллов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я набрасаю тебе чернавичок ну вот соврал например а потом отвечать за это будешь или сделал доброе дело и тебе потом добром вернётся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Плииииз под буквой З
Ответить
География
Как формы рельефа разделяют по размерам?
Ответить
Математика
Реши задачу говорю вопрос. На теплоходе было 72 пассажиров. на приятное 25 пассажиров вышли, а 20 сели на теплоход. Сколько пассажиров стало на теп...
Ответить
Математика
X-7/9x=3,6 Помогите пожалуйста решить уравнение
Ответить
Русский язык
Мини Сочинение на тему мой любимый город Владикавказ
Ответить