X-7/9x=3,6 Помогите пожалуйста решить уравнение
Математика
X-7/9x=3,6 Помогите пожалуйста решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X = дробью - 7/31,4..............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
2.Сумма коэффициентов в реакции обмена Na2SO4+BaCl2--->NaCL+BaSO4 Равна:а)5 б)4 в)6 г)8 3.Веществом Х в реакции обмена: оксид алюминия+Х=вод...
Физика
3 л воды, взятой при температуре 20 °С, смешали с водой при температуре 100 °С. Температура смеси оказалась равной 40 °С. Чему равна масса горячей ...