Почему так важно следить за красотой своей речи (Подарки феи Шарль Перро)

Литература
Почему так важно следить за красотой своей речи (Подарки феи Шарль Перро)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если будешь следить за красотой своей речи,ты добьёшься многого в жизни!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Прошу мне помочь. (Суть задания такова): Задание. Стакан(с водой). Стакан(с молоком). Поменять жидкость в стаканах, используя величины. Зара...
Ответить
Алгебра
(квадратный корень из (х)) +х+5=11
Ответить
Математика
8901 / 43 риши в столбик
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста с зачетом! 1. Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида: а) (3а - 2) в квадрате б) (2а - 5b)(2a + 5b) в) (x + 3)(x...
Ответить
Алгебра
4×3^2x-2^2x-1-3^2x+1-2^2x=0 Помогите плз)
Ответить