Прошу мне помочь. (Суть задания такова): Задание. Стакан(с водой). Стакан(с молоком). Поменять жидкость в стаканах, используя величины. Заранее спасибо.
Информатика
Прошу мне помочь. (Суть задания такова): Задание. Стакан(с водой). Стакан(с молоком). Поменять жидкость в стаканах, используя величины. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стакан с водой - a Стакан с молоком - b Дополнительный стакан - c c=a; a=b; b=c;
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