Прошу мне помочь. (Суть задания такова): Задание. Стакан(с водой). Стакан(с молоком). Поменять жидкость в стаканах, используя величины. Заранее спасибо.

Информатика

Прошу мне помочь. (Суть задания такова): Задание. Стакан(с водой). Стакан(с молоком). Поменять жидкость в стаканах, используя величины. Заранее спасибо.

Автор: Гость