2.Сумма коэффициентов в реакции обмена Na2SO4+BaCl2---gt;NaCL+BaSO4 Равна:а)5 б)4 в)6 г)8 3.Веществом Х в реакции обмена: оксид алюминия+Х=вода+хлорид алюминия является: а)Хлор б)хлорид натрия в)оксид хлора г)соляная кислота...
Химия
2.Сумма коэффициентов в реакции обмена Na2SO4+BaCl2---gt;NaCL+BaSO4 Равна:а)5 б)4 в)6 г)8 3.Веществом Х в реакции обмена: оксид алюминия+Х=вода+хлорид алюминия является: а)Хлор б)хлорид натрия в)оксид хлора г)соляная кислота 4.Веществом Х в реакции разложения сульфат цинка=оксид цинка+Х является: а)Оксид серы(3) б)цинк в)сера г)оксид серы(4)
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1.а 2.Г 3.г Если что могу пояснить
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