Как формы рельефа разделяют по размерам?
География
Как формы рельефа разделяют по размерам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горы, равнины, котловины, хребты, лощины, седловины.
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