Очень срочно На плоту, изготовленном из соснового бруса следует переправить груз массой 900 кг. Какова должна быть минимальная площадь плота, если брус в поперечном сечении имеет форму квадрата со строной 20 см?

Физика

Очень срочно На плоту, изготовленном из соснового бруса следует переправить груз массой 900 кг. Какова должна быть минимальная площадь плота, если брус в поперечном сечении имеет форму квадрата со строной 20 см?

Автор: Гость