Минус 1 целая 1/7 умножить на 1 целую 1/16 (-1 1/7*1 1/16)
Математика
Минус 1 целая 1/7 умножить на 1 целую 1/16 (-1 1/7*1 1/16)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1 1/7*1 1/6= -(1 1/7*1 1/6) = -4/3 = -1 1/3
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