Номер 1 и 2 прошууууууууу
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Номер 1 и 2 прошууууууууу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) такой и этой 2) о той встрече мы вспоминаем часто. она произошла в этом году, в один из таких погожих осенних деньков. костёр наш тогда уже догорел. из-за этого мы не сразу заметили лесного великана. лось щипал листочки с куста. при этом он тянулся к верхним веточкам.
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