Алгебра 8 Теория вероятности я в ней ни бум бум сколько элементарных событий при десяти бросках монеты?
Алгебра
Алгебра 8 Теория вероятности я в ней ни бум бум сколько элементарных событий при десяти бросках монеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я от тебя недалеко ушёл, но думаю, что при бросании одной монеты может быть только 2 элементарных события: 1) выпадение орла; 2) выпадение решки.
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