Составьте программу на языке Паскаль. Среди 15 случайных чисел из диапазона (-25;15) н??йти количество чисел, делящихся на 5, но не делящихся на 10.

Информатика
Составьте программу на языке Паскаль. Среди 15 случайных чисел из диапазона (-25;15) н??йти количество чисел, делящихся на 5, но не делящихся на 10.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,k,i:integer; begin Randomize; k:=0; for i:=1 to 15 do  begin  a:=random(41)-25;  write(a,'  ');  if abs(a) mod 10 = 5 then k:=k+1;  end; writeln; writeln('k = ',k); end. Пример: -6  -20  -24  -22  10  -18  -10  10  -5  -12  9  -24  15  1  -15   k = 3
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