Составьте программу на языке Паскаль. Среди 15 случайных чисел из диапазона (-25;15) н??йти количество чисел, делящихся на 5, но не делящихся на 10.
Информатика
Составьте программу на языке Паскаль. Среди 15 случайных чисел из диапазона (-25;15) н??йти количество чисел, делящихся на 5, но не делящихся на 10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,k,i:integer; begin Randomize; k:=0; for i:=1 to 15 do begin a:=random(41)-25; write(a,' '); if abs(a) mod 10 = 5 then k:=k+1; end; writeln; writeln('k = ',k); end. Пример: -6 -20 -24 -22 10 -18 -10 10 -5 -12 9 -24 15 1 -15 k = 3
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