Составьте программу на языке Паскаль. Среди 15 случайных чисел из диапазона (-25;15) н??йти количество чисел, делящихся на 5, но не делящихся на 10.

Информатика

Составьте программу на языке Паскаль. Среди 15 случайных чисел из диапазона (-25;15) н??йти количество чисел, делящихся на 5, но не делящихся на 10.

Автор: Гость