В газообразную смесь объёмом 50 дм3, состоящую бутина-1 и бутана, добавиливодород объёмом 22 дм3 и при температуре 100 градусов цельсия выдержали над никелевым катализатором. После полного завершения реакции объём смеси стал ра...
Химия
В газообразную смесь объёмом 50 дм3, состоящую бутина-1 и бутана, добавиливодород объёмом 22 дм3 и при температуре 100 градусов цельсия выдержали над никелевым катализатором. После полного завершения реакции объём смеси стал равен 56 дм3. Рассчитайте объёмную долю (%) бутана в исходной смеси.Все объёмы измерены при одинаковых условиях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение задачи см. во вложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Информатика
Составьте программу на языке Паскаль. Среди 15 случайных чисел из диапазона (-25;15) н??йти количество чисел, делящихся на 5, но не делящихся на 10.
Математика
Русский язык