В газообразную смесь объёмом 50 дм3, состоящую бутина-1 и бутана, добавиливодород объёмом 22 дм3 и при температуре 100 градусов цельсия выдержали над никелевым катализатором. После полного завершения реакции объём смеси стал ра...

Химия

В газообразную смесь объёмом 50 дм3, состоящую бутина-1 и бутана, добавиливодород объёмом 22 дм3 и при температуре 100 градусов цельсия выдержали над никелевым катализатором. После полного завершения реакции объём смеси стал равен 56 дм3. Рассчитайте объёмную долю (%) бутана в исходной смеси.Все объёмы измерены при одинаковых условиях.

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