Разложите на множители 2а-ас-2с+с²
Алгебра
Разложите на множители 2а-ас-2с+с²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=2(а-с)-с(а-с)=(а-с)(2-с)
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