Синквейн на тему регион
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Синквейн на тему регион
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Регион. 2. Российский, национальный. 3. Имеет (например, местную власть), регулирует, развивается. 4. В нашем регионе проживают ... (например, какие-то народы). 5. Субъект Российской Федерации.
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