Чему равна длиналоманой из трёх звеньев ели длина каждого её звеньев равна 7 см

Математика
Чему равна длиналоманой из трёх звеньев ели длина каждого её звеньев равна 7 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 см................................
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