Помогите пж номер 188 (задание на картинке)

Гость: Гость:

135*7=945 кг - нужно сена в мес. 3 коровам. 945:3=315 кг - нужно сена 1 корове в месяц. 135*4=540 кг - нужно сена 4 лошадям в мес. 9*315=2835 кг - нужно сена 9 коровам в мес. 2835+540=3375 кг - нужно сена 9 коровам и 4 лошадям в месяц. Ответ: 3375 кг.