Двое рабочих изготовили 98 деталей.Один из них работал 7 часов и изготавливал в час 8 деталей,а другой изготовил остальные детали за 6 часов.Кто работал быстрее и на сколько?

Математика

Двое рабочих изготовили 98 деталей.Один из них работал 7 часов и изготавливал в час 8 деталей,а другой изготовил остальные детали за 6 часов.Кто работал быстрее и на сколько?

Автор: Гость