Двое рабочих изготовили 98 деталей.Один из них работал 7 часов и изготавливал в час 8 деталей,а другой изготовил остальные детали за 6 часов.Кто работал быстрее и на сколько?
Математика
Двое рабочих изготовили 98 деталей.Один из них работал 7 часов и изготавливал в час 8 деталей,а другой изготовил остальные детали за 6 часов.Кто работал быстрее и на сколько?
Ответ(ы):
Гость:
7*8=56 деталей изготовил первый; 2) 98-56=42 детали изготовил второй; 3) 42/6=7 деталей в час изготавливал второй; 4) 8-7=1 на 1 деталь больше изготавливал первый за час, он работал быстрее
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