Прошу ребят помогите умоляю !!!!
Математика
Прошу ребят помогите умоляю !!!!
Ответ(ы):
Гость:
2. S = a*x - b*y 3. P = 4*a Сторона квадрата = 6,4 / 4 = 1,6 4. х=16 5. а) б)
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