Прошу ребят помогите умоляю !!!!

Математика
Прошу ребят помогите умоляю !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2. S = a*x - b*y 3. P = 4*a Сторона квадрата = 6,4 / 4 = 1,6 4.  х=16 5. а)      б) 
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