Найдите углы треугольника ABC ,если угол A : на угол угол B : на угол C = 2:3:4

Алгебра
Найдите углы треугольника ABC ,если угол A : на угол угол B : на угол C = 2:3:4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
сумма всех углов треугольника =180 градусов, значит2x+3x+4x=1809x=180x=201 угол-2*20=40, 2 угол-3*20=60, 3 угол-4*20=80

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