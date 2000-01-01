Напишите пожалуйста поговорки, загадки или пословицы о давлении.

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1 Очень лёгкий Чебурашка массой 1 кг. И очень тяжёлый крокодил Гена массой 100 кг решили совершить прогулку по зимнему лесу. Гена надел лыжи, площадь которых 2000 см2, а Чебурашке достались ходули площадью опоры 800 мм2. Кто из друзей получить большее удовольствие от прогулки, если снег выдерживает давление в 10000 Па.Ответ: Р1= 5000 Па Р2= 20000 Па.2 Пчела вонзает жало с силой 10-5 Н. Какое давление она создаёт на нос Вини Пуха, захотевшего мёда, если площадь её жала равна 3·10-16м2?Ответ: Р= 3,3 ·105 Па3 Во сколько раз отличается давление на палубу шхуны, создаваемое левой ногой одноногого пирата Сильвера, от давления его правой "деревяшки"? Пират имеет размер обуви такой же, как у вас, площадью 140см2, и деревяшку площадью опоры 8 см2 Масса пирата 80 кг.Ответ: в 17,5 раз