Дан цилиндр h=8 см R=5 см. цилиндр пересечен плоскостью так что в сечении получился к??адрат. найдите расстояние от этого сечения до высоты цилиндра
Геометрия
Дан цилиндр h=8 см R=5 см. цилиндр пересечен плоскостью так что в сечении получился к??адрат. найдите расстояние от этого сечения до высоты цилиндра
Ответ(ы):
Гость:
Сторона квадрата будет 8 см.Из центра оснований проводим перпендикуляр на сторону квадрата и она делит ее пополам, т.е 4см. Применяя теорему пифагора находим расстояние, т.е. будет равен 3 см.
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