Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямій між числами -27 і 25? Чому д??рівнює їх сума

Математика
Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямій між числами -27 і 25? Чому д??рівнює їх сума
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Ответ(ы):
Гость:
-27+25=-2 Шнапшамррлпнламобоп
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