Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямій між числами -27 і 25? Чому д??рівнює їх сума

Математика

Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямій між числами -27 і 25? Чому д??рівнює їх сума

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