Из этого текста,таинственным образам исчезли некоторые глаголы. Помогите тексту ??ставить глаголы. Собака смотрела на пригорок и глядела по сторонам. Она явно (...) и теперь (...) своих хозяев.Я (...) по ближе Собака испуганно...
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Из этого текста,таинственным образам исчезли некоторые глаголы. Помогите тексту ??ставить глаголы. Собака смотрела на пригорок и глядела по сторонам. Она явно (...) и теперь (...) своих хозяев.Я (...) по ближе Собака испуганно (...) на меня. Я решил ,что нужно (...) на корточки и (...) пса к себе . Не тут-то было Встревожанное животное (...) прочь по направлению к небольшой деревеньке. (ПЛИЗ ДОПИШИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ)
Ответ(ы):
Гость:
Потерялась , ждала подошел, посмотрела сесть,подозвал пошло
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