!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СРОЧНО ФУНКЦІЇ МЕЗОДЕРМИ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Биология
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СРОЧНО ФУНКЦІЇ МЕЗОДЕРМИ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Развитие мезодермы позволило плоским червям заполнить промежутки между органами паренхимой. Образование временных органов у зародыша. Клетки мезодермы формируют кровь и лимфу.
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