!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СРОЧНО ФУНКЦІЇ МЕЗОДЕРМИ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Биология
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СРОЧНО ФУНКЦІЇ МЕЗОДЕРМИ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Развитие мезодермы позволило плоским червям заполнить промежутки между органами паренхимой.  Образование временных органов у зародыша. Клетки мезодермы формируют кровь и лимфу. 
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