Запиши и отгадай загадки . Подчеркни наречия как член предложения весной велит, ??етом холодит, осенью питает, зимой согревает.

Русский язык
Запиши и отгадай загадки . Подчеркни наречия как член предложения весной велит, ??етом холодит, осенью питает, зимой согревает.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так дерево, плодовое. весной красиво цветёт, летом тень даёт, весной плодами кормит, а зимой - увы - на дрова его.. . я с 5-ти лет эту загадку знала наречия веселит, холодит
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