Сумма 3 чисел равна 20217 а одно из слагаемых наименьшее пятизначное число другое на??большее трехзначное число Найдите третье слагаемые

Математика
Сумма 3 чисел равна 20217 а одно из слагаемых наименьшее пятизначное число другое на??большее трехзначное число Найдите третье слагаемые
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10000+999+х = 20217 10999+х = 20217 х = 20217-10999 х = 9218 Ответ: третье число 9218 Проверка: 10000+999+9218 = 20217 другое уравнение 10000+9999 +х = 20217 19999+х = 20217 х = 20217-19999 х = 218
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