Помогите пожалуйста, упражнение 445. Очень срочно, заранее спасибо!!
Русский язык
Помогите пожалуйста, упражнение 445. Очень срочно, заранее спасибо!!
Ответ(ы):
Гость:
Увидеть (кого?) его. (над местоимением напиши: притяж.) Умнее (кого?) её. (над местоимением напиши: притяж. ) Жаль (кого?) их. (над местоимением напиши: притяж. ) Поведение (чьё?) его. (над местоимением напиши: притяж.) Ленточка (чья?) её. (над местоимением напиши: притяж. ) Дом (чей?) их. (над местоимением напиши : притяж. )
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