Помогите пожалуйста, упражнение 445. Очень срочно, заранее спасибо!!

Гость: Гость:

Увидеть (кого?) его. (над местоимением напиши: притяж.) Умнее (кого?) её. (над местоимением напиши: притяж. ) Жаль (кого?) их. (над местоимением напиши: притяж. ) Поведение (чьё?) его. (над местоимением напиши: притяж.) Ленточка (чья?) её. (над местоимением напиши: притяж. ) Дом (чей?) их. (над местоимением напиши : притяж. )