Согласно условиям столбовского мира 1617 года России пришла выходить к этому морю

История
Согласно условиям столбовского мира 1617 года России пришла выходить к этому морю
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В результате Столбовского мира 1617 года Россия потеряла Ингерманландию,часть Карелии. Из-за этого Россия потеряла выход к Балтийскому Морю
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