Если собака кусает человека, это не новость. Новость — если человек кусает собаку. ЭССЕ срочно надо пожалуйста!!!
Обществознание
Если собака кусает человека, это не новость. Новость — если человек кусает собаку. ЭССЕ срочно надо пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется, что тут про то, что люди становятся жестокими, как животные... Агрессия, злость, жестокость- характеристика современного человека, не всех, конечно, но часть таких звероподобных, точно есть.
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