На передних лапках у белки по 4 пальца, а на задних по 5. Сколько всего пальцев у бел??и?
Математика
На передних лапках у белки по 4 пальца, а на задних по 5. Сколько всего пальцев у бел??и?
Ответ(ы):
Гость:
18 -8 на передніх лапах , і 10 на задніх
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