В чем разница между it will be. / it will / will at be и что они означают?

Английский язык
В чем разница между it will be. / it will / will at be и что они означают?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это будет, это будет,будет на быть! Sorry разницу не знаю 
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