Постройте словосочетание таким образом, чтобы первое слово было независимым, а второе-зависимым.(скажите независимое и зависимое)
Русский язык
Постройте словосочетание таким образом, чтобы первое слово было независимым, а второе-зависимым.(скажите независимое и зависимое)
Ответ(ы):
Гость:
1.Бродить с удовольствием, Бродить по роще, Бродить по березовой роще. 2.Прослушать интересное сообщение, Прослушать сообщение, Прослушать радио. 3.Знакомая песня, Песня друзей.
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