Постройте словосочетание таким образом, чтобы первое слово было независимым, а второе-зависимым.(скажите независимое и зависимое)

Русский язык

Постройте словосочетание таким образом, чтобы первое слово было независимым, а второе-зависимым.(скажите независимое и зависимое)

Автор: Гость