Из двух городов одновременно на встречу друг другу выехали машина со скоростью 66км/ч и велосипедист со скоростью 18км/ч. Через 3часа им осталось проехать 46км. Вычислить расстояние между городами

Математика

Из двух городов одновременно на встречу друг другу выехали машина со скоростью 66км/ч и велосипедист со скоростью 18км/ч. Через 3часа им осталось проехать 46км. Вычислить расстояние между городами

Автор: Гость