Из двух городов одновременно на встречу друг другу выехали машина со скоростью 66км/ч и велосипедист со скоростью 18км/ч. Через 3часа им осталось проехать 46км. Вычислить расстояние между городами
Математика
Из двух городов одновременно на встречу друг другу выехали машина со скоростью 66км/ч и велосипедист со скоростью 18км/ч. Через 3часа им осталось проехать 46км. Вычислить расстояние между городами
Ответ(ы):
Гость:
Вычислим скорость сближения 66+18=84 (км/ч) Вычислим расстояние за 3 часа S=V*t S=84*3=252 (км) Вычислим расстояние между городами 252+46=298 (км) Ответ:298 км расстояние между городами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дан цилиндр h=8 см R=5 см. цилиндр пересечен плоскостью так что в сечении получился к??адрат. найдите расстояние от этого сечения до высоты цилиндра
Математика
Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямій між числами -27 і 25? Чому до??івнює їхня сума?
Русский язык
Постройте словосочетание таким образом, чтобы первое слово было независимым, а второе-зависимым.(скажите независимое и зависимое)