Составте составную задачу . В 3 действия ! СОС
Математика
Составте составную задачу . В 3 действия ! СОС
Ответ(ы):
Гость:
За 7 дней работы 2 оператора набрали на компьютеры 294 странички текста , каждый день поровну . Сколько страничек наберет 1 оператор за 6 дней ?
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