Одна ложка стоит 40 рублей,а вилка 30 рублей.на сколько рублей дороже 4 вилки пяти ло??ек

Математика
Одна ложка стоит 40 рублей,а вилка 30 рублей.на сколько рублей дороже 4 вилки пяти ло??ек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5*40=200ложек 4*30=120вилки
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