ЗАПИШИ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА-ГЛАГОЛЫ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ.ВЫДЕЛИ ПРИСТАВКИ 1)Развязать-... ... ,раздвинуть-.....,разложить-.....,разлепить-.... 2)Выбежал-....,вынес-....,выехал-....,вывез-.....
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ЗАПИШИ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА-ГЛАГОЛЫ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ.ВЫДЕЛИ ПРИСТАВКИ 1)Развязать-... ... ,раздвинуть-.....,разложить-.....,разлепить-.... 2)Выбежал-....,вынес-....,выехал-....,вывез-.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развязать - завязать. Раздвинуть - двинуть. Разложить - положить. Разлепить - залепить. __________________ Выбежал - забежал. Вынес - занёс. Выехал - заехал. Вывез - завёз.
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